Болельщики «Спартака» скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова

Фанаты московского «Спартака» в первом тайме домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Иди *****, Кононов Олег», — скандируют болельщики.

Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 25-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — 15-е.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».