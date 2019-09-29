Болельщики «Спартака» скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова
Фанаты московского «Спартака» в первом тайме домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Иди *****, Кононов Олег», — скандируют болельщики.
Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 25-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — 15-е.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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