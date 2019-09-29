Видео: 78-летний фанат «Спартака» нанёс символический удар в игре с «Оренбургом»

78-летний болельщик московского «Спартака» Валентин Леонов нанёс символический первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Валентин Николаевич живёт в 90 километрах от Оренбурга, в селе Кардаилово. Он болеет за «Спартак» с 1959 года и на протяжении 60 лет следил за матчами красно-белых только по радио и телевизору.

Видео удара можно посмотреть на «Чемпионате».

Минувшей весной 78-летний фанат впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там матч 30-го тура чемпионата России. Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых футболистов прошлых лет.

Валентин Николаевич не был в Москве 25 лет. 28 сентября он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом», а «Спартак» организовал ему экскурсию по городу и пригласил на матч.



Матч «Спартак» — «Оренбург» проходит на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Также доступна платная видеотрансляция матча.