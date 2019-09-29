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Новым наставником «Динамо» может стать Хацкевич

Новым наставником «Динамо» может стать Хацкевич
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить «Динамо» московское, сообщает «Динамомания».

Согласно информации источника, скорее всего, нынешний наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов доработает до зимы, после чего будет уволен из-за неудовлетворительных результатов. Тогда его и может заменить на тренерском мостике московской команды белорусский специалист.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 12-е место. В активе подопечных Хохлова 10 очков в 11 сыгранных матчах. От зоны вылета команду отделяет всего два очка.

Хацкевич ранее также работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», а также в тренерском штабе сборной Украины.

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