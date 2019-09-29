Варга: верю, что Слуцкий вернётся в Англию, его работу там высоко ценили
Агент Шандор Варга поделился мнением о возможном возвращении главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в Англию, где ранее он тренировал «Халл Сити».
«Я верю, что Слуцкий вернётся в Англию. Он оставил о себе хорошее впечатление. Там высоко ценили его английский, тренировочный процесс, отношения с руководством, болельщиками. Его работа была высоко оценена, несмотря на пребывание его команды внизу турнирной таблицы», — приводит слова Варги Tribal Football.
Напомним, Слуцкий возглавил «Халл Сити» летом 2017 года. 3 декабря того же года контракт с российским специалистом был расторгнут. К тому времени команда под его руководством набрала 19 очков и занимала 20-е место в Чемпионшипе. Она одержала 4 победы и потерпела 9 поражений в 20 матчах.
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве вырвал победу в матче с «Валвейком»
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