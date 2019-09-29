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«Краснодар» — «Арсенал»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Арсенал»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня, 29 сентября.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Адамов, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Банда, Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие.

Матч «Краснодар» — «Арсенал» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал». Также будет доступна платная видеотрансляция матча.

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