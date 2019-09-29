Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани. Итоговый счёт матча — 1:0.

Вырвать победу хозяевам удалось на 81-й минуте встречи. Результативный удар нанёс полузащитник команды из Нижнекамска Илья Петров. Поражение стало вторым для «Торпедо» в сезоне.

В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на 7-е место. В активе команды 23 очка. «Торпедо» лидирует. Столичная команда набрала 37 очков.

В следующем туре «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Чайкой». Матч состоится в субботу, 5 октября. «Торпедо» в этот же день на своём поле встретится с «Шинником».

Календарь матчей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спартак-2» проиграл «Шиннику» в гостевом матче ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент