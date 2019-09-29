«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани. Итоговый счёт матча — 1:0.

Вырвать победу хозяевам удалось на 81-й минуте встречи. Результативный удар нанёс полузащитник команды из Нижнекамска Илья Петров. Поражение стало вторым для «Торпедо» в сезоне.

В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на 7-е место. В активе команды 23 очка. «Торпедо» лидирует. Столичная команда набрала 37 очков.

В следующем туре «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Чайкой». Матч состоится в субботу, 5 октября. «Торпедо» в этот же день на своём поле встретится с «Шинником».

Календарь матчей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».