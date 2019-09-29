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«Спартак» проиграл «Оренбургу», потерпев 4-е подряд поражение в РПЛ

«Спартак» проиграл «Оренбургу», потерпев 4-е подряд поражение в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев. В качестве его ассистентов выступили Игорь Демешко и Рашид Абусуев.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал Андрей Малых, которому ассистировал Георгий Зотов. На 63-й минуте преимущество гостей увеличил Джордже Деспотович с передачи Рикарду Алвеша. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Лоренсо Мельгарехо. Голевой передачей отметился Зелимхан Бакаев. Вскоре после этого «Оренбург» остался вдесятером из-за удаления Даниэля Мишкича.

«Оренбург», набрав 11 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (14) — на 9-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Малых – 45'   0:2 Деспотович – 63'   1:2 Мельгарехо – 65'
Удаления: нет / Мишкич – 71'
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