«Спартак» проиграл «Оренбургу», потерпев 4-е подряд поражение в РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев. В качестве его ассистентов выступили Игорь Демешко и Рашид Абусуев.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал Андрей Малых, которому ассистировал Георгий Зотов. На 63-й минуте преимущество гостей увеличил Джордже Деспотович с передачи Рикарду Алвеша. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Лоренсо Мельгарехо. Голевой передачей отметился Зелимхан Бакаев. Вскоре после этого «Оренбург» остался вдесятером из-за удаления Даниэля Мишкича.

«Оренбург», набрав 11 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (14) — на 9-м месте.