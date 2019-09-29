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«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ

«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Проиграв «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, «Спартак» потерпел 4-е поражение кряду в турнире.

В последний раз 4 матча подряд в чемпионате России красно-белые проиграли в сезоне-2009/10, когда командой руководил Валерий Карпин.

Ранее подопечные Олега Кононова дома проиграли «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2), а также «Уфе» в гостях (0:1).

Самую же продолжительную серию поражений в чемпионате России «Спартак» установил в 2004 году. Тогда команда, которой руководил итальянец Невио Скала, проиграла 6 матчей.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Спартак» занимает 9-е место. В активе столичной команды 14 очков. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября.

«Спартак» проиграл «Оренбургу», потерпев 4-е подряд поражение в РПЛ
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