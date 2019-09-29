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«Алавес» обыграл «Мальорку» в матче Примеры

«Алавес» обыграл «Мальорку» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Мальорку» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде. В качестве его ассистентов выступили Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Лукас Перес, который реализовал 11-метровый. Второй гол забил Хоселу с передачи Оливье Бёрка.

Таким образом, клуб из Витории прервал 5-матчевую безвыигрышную серию.

«Алавес», набрав 8 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (4) — в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.

В 8-м туре «Алавес» на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 5 октября. «Мальорке» предстоит домашняя игра с «Эспаньолом» (6 октября).

Испания - Примера. 7-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Перес – 76' (пен)   2:0 Хоселу – 86'
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