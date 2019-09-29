Федотов: все проявили мастерство, героизм. А как иначе обыграть «Спартак»?
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
«Нельзя сказать, что был идеальный матч. Есть над чем работать. Как раз в том плане, что повели 2:0, контролировали игру… Как Капелло говорил: „1:0 — сидишь, отдыхаешь. Другое дело — 2:0“. Здесь тяжело докричаться. Потеряли бдительность и пропустили гол из центральной зоны, со стандарта, от не очень высокого футболиста. Будем разбираться. Затем это удаление. Все сражались, все проявили мастерство, героизм. И воротчик выручил. Ну а как ещё можно добиться победы в столице, играя со „Спартаком“?» — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ
- 29 сентября 2019
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