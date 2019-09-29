Павлюченко: не нужно всё валить на Кононова, «Спартаку» надо полкоманды менять

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко выразил мнение, что состав московского клуба не соответствует уровню поставленных задач.

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Оренбургу» (1:2), потерпев 4-е поражение подряд в РПЛ.

«Игры нет, команда проигрывает, наверное, произойдёт смена тренера. Футболистов же всех не поменяешь. Надо, наверное, менять. Но какой кредит доверия к Кононову, не знаю. Менять что-то надо, понятно, что не всё хорошо. Может, что-то в коллективе. Но всё на Кононова не надо сваливать, с сегодняшним составом «Спартака» не решить большие задачи, надо половину команды менять», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.