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Федотов: прессинг «Спартака» не был таким уж удушающим

Федотов: прессинг «Спартака» не был таким уж удушающим
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«Хочу поздравить свою команду с победой. Если она состоялась, значит, заслуженная. Парни показали мастерство, показали героизм – сражались, отдавали себя, не жалея ни головы, ни ног. Поэтому победа к нам и пришла после тяжелейшего матча за Кубок с добавленным временем. Победа притягивает победу. Мы выстрадали кубковую игру, и судьба нам подарила сегодняшние три очка. Сегодня мы тоже проявляли всё своё мастерство.

Сегодня мы неплохо начали, потом моментами слишком легко теряли мяч, прессинг «Спартака» не был таким уж удушающим. С 30-й минуты возник отрезок, когда «Спартак» мог открыть счёт. Мы вытерпели этот период. А начало второго тайма контролировали, забили гол. И вот здесь включился обратный процесс: потеряли бдительность, позволили «Спартаку» забить со стандарта. Будем разбираться, но это потеря концентрации. Поверили, что дело сделано. Нам, тренерам, сложно в такие моменты повлиять на игру, нас футболисты не слышат.

Потом было удаление, тяжёлая концовка, но грамотно перестраивались, практически не позволяя сопернику наносить опасные удары.

По статистике у «Спартака» прослеживалась проблема – пропуск голов после навесов на дальнюю штангу. Мы использовали это, в том числе и в моменте с первым голом. Плюс в тот момент у соперника оказывали помощь Айртону, зона была свободнее.

Что касается аплодисментов со стороны местных болельщиков, все ребята знали, что такое «Спартак» и спартаковские болельщики. У меня покойный папа болел за «Спартак». Это народная команда! Мы росли на её примере. Аплодисменты болельщиков – это оценка нашей игры, и это приятно. Всё остальное – это работа клуба с фанатами. Такого не должно происходить, в любой ситуации болельщики должны поддерживать свою команду", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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