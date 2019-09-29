Защитник «Оренбурга» Зотов: «Спартак» ничем не удивил, мы победили заслуженно

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).
«Мы не обращали внимания на проблемы «Спартака», отталкивались от себя. Нам нужны победы, очки, мы идём на последнем месте.
Мы сделали ставку на быстрые атаки, отбор на их половине поля. В эпизоде с голом каждый придерживался своей позиции, всё было, как нужно: подача с фланга, и Малых замкнул дальнюю штангу.
В такой атмосфере, в которой играет «Спартак», очень тяжело психологически. Уважение нужно заслужить победами, но и со стороны болельщиков тоже выходит некрасиво. Команду нужно поддерживать в любой ситуации и до конца. На поле очень ощущался этот негатив.
«Спартак» сегодня ничем нас не удивил. Считаю, что победили заслуженно. У них хорошие игроки, профессионалы своего дела, но какого-то суперуровня не ощутили», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 29 сентября 2019
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:47
-
18:36
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:01
-
17:58
-
17:49
-
17:23
-
17:20
-
17:11
-
16:57
-
16:54
-
16:53
-
16:20
-
16:00
-
15:56
-
15:36
-
15:31
-
15:19
-
15:06
-
14:56
-
14:55
-
14:51