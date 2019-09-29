78-летний фанат «Спартака»: что-то надо менять, ребята бились, но не ладится

78-летний болельщик московского «Спартака» Валентин Леонов прокомментировал поражение красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

«Жалко Кононова и всех тренеров, они хотят побед для «Спартака». Что-то надо менять, ребята бились, но что-то не ладится. Я сказал, что больше не пойду, когда „Оренбург“ со „Спартаком“ играет, а то когда я на матче, „Оренбург“ выигрывает!» — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Минувшей весной 78-летний фанат впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там матч 30-го тура чемпионата России. Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых футболистов прошлых лет.

Валентин Николаевич не был в Москве 25 лет. Вчера, 28 сентября, он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом», а сегодня «Спартак» организовал ему экскурсию по городу и пригласил на матч.