78-летний фанат «Спартака»: что-то надо менять, ребята бились, но не ладится

78-летний болельщик московского «Спартака» Валентин Леонов прокомментировал поражение красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).
«Жалко Кононова и всех тренеров, они хотят побед для «Спартака». Что-то надо менять, ребята бились, но что-то не ладится. Я сказал, что больше не пойду, когда „Оренбург“ со „Спартаком“ играет, а то когда я на матче, „Оренбург“ выигрывает!» — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Минувшей весной 78-летний фанат впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там матч 30-го тура чемпионата России. Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых футболистов прошлых лет.
Валентин Николаевич не был в Москве 25 лет. Вчера, 28 сентября, он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом», а сегодня «Спартак» организовал ему экскурсию по городу и пригласил на матч.
- 29 сентября 2019
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