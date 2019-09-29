Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Оренбург» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» в своём «твиттере» показал видео из раздевалки после победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1. У гостей забитыми мячами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович. У столичной команды результативный удар на счету Лоренсо Мельгарехо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Оренбург» поднялся на 10-е место. В активе команды Владимира Федотова 11 очков. «Спартак» занимает 9-е место. Подопечные Олега Кононова набрали на 3 очка больше.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Динамо». Матч состоится в субботу, 5 октября. «Спартак» на следующий день в гостях будет противостоять «Краснодару».

Деспотович: «Спартаку» сейчас очень тяжело играть и добиваться результата
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент