«Оренбург» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Оренбург» в своём «твиттере» показал видео из раздевалки после победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1. У гостей забитыми мячами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович. У столичной команды результативный удар на счету Лоренсо Мельгарехо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Оренбург» поднялся на 10-е место. В активе команды Владимира Федотова 11 очков. «Спартак» занимает 9-е место. Подопечные Олега Кононова набрали на 3 очка больше.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Динамо». Матч состоится в субботу, 5 октября. «Спартак» на следующий день в гостях будет противостоять «Краснодару».