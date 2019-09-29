Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже час, он до сих пор не явился

Журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже час, он до сих пор не явился
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов до сих пор не явился на пресс-конференцию после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. У «Оренбурга» забитыми мячами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович. У столичной команды результативный удар на счету полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Журналисты ждут наставника красно-белых в конференц-зале уже около часа.

Прямую трансляцию пресс-конференции Кононова можно посмотреть на официальном сайте «Спартака».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Оренбург» поднялся на 10-е место. В активе команды Владимира Федотова 11 очков. «Спартак» занимает 9-е место. Подопечные Кононова набрали на 3 очка больше.

Кононов не пришёл на обязательное флеш-интервью после матча с «Оренбургом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент