Журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже час, он до сих пор не явился

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов до сих пор не явился на пресс-конференцию после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. У «Оренбурга» забитыми мячами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович. У столичной команды результативный удар на счету полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Журналисты ждут наставника красно-белых в конференц-зале уже около часа.

Прямую трансляцию пресс-конференции Кононова можно посмотреть на официальном сайте «Спартака».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Оренбург» поднялся на 10-е место. В активе команды Владимира Федотова 11 очков. «Спартак» занимает 9-е место. Подопечные Кононова набрали на 3 очка больше.