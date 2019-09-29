Журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже час, он до сих пор не явился
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов до сих пор не явился на пресс-конференцию после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. У «Оренбурга» забитыми мячами отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович. У столичной команды результативный удар на счету полузащитника Лоренсо Мельгарехо.
Журналисты ждут наставника красно-белых в конференц-зале уже около часа.
Прямую трансляцию пресс-конференции Кононова можно посмотреть на официальном сайте «Спартака».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Оренбург» поднялся на 10-е место. В активе команды Владимира Федотова 11 очков. «Спартак» занимает 9-е место. Подопечные Кононова набрали на 3 очка больше.
Кононов не пришёл на обязательное флеш-интервью после матча с «Оренбургом»
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