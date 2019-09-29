«Спартак» отправил Кононова в отставку

Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды.
К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», — сообщается в заявлении пресс-службы московского клуба.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
В 12-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи в 19:00 мск.
53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
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