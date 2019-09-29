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Представители «Спартака» не посетили пресс-конференцию после игры с «Оренбургом»

Представители «Спартака» не посетили пресс-конференцию после игры с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Ни один из представителей московского «Спартака» не посетил пресс-конференцию после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

Вскоре после окончания матча стало известно, что руководство красно-белых отправило в отставку с поста главного тренера Олега Кононова. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В 12-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи в 19:00 мск.

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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