Мостовой: главным тренером «Спартака» хотел бы видеть иностранца

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об отставке главного тренера красно-белых Олега Кононова.
«Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует. Другое дело — руководство ему доверяло. Видимо, лопнуло у них терпение, так как даже «Оренбургу» проиграли, который на последних местах шёл.
Кого бы я хотел видеть главным тренером? Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвёртым тренером или был тренером по защите и вдруг раз, и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца.
Евсеев и Парфёнов? Наши тренеры уже были: Карпин на нескольких должностях, Аленичев, поэтому тут без комментариев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 29 сентября 2019
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