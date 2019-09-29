Нигматуллин: «Спартаку» нужно вернуть Карреру, и все будут довольны

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых.

«Отставка Кононова напрашивалась лет 100 назад. Не знаю, кто может занять его место. Все хорошие тренеры сейчас на рабочем месте. Надеюсь, что это будет россиянин. Карреру нужно вернуть и всё. И все будут довольны.



Отмучились болельщики или нет, это будет дальше видно. Но «Спартак» потерял начало сезона из-за Кононова.



Кононов найдёт, скорее всего, рабочее место, правда, он тренировал команды среднего качества. Ему 53 года, тренерская карьера впереди. Думаю, полгода отдохнёт и найдёт свою команду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.