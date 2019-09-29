Джикия: было комфортно работать с Кононовым

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что ему было комфортно работать с уже бывшим главным тренером команды Олегом Кононовым, который был уволен сегодня с занимаемой должности.
«Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас и в плохие, и в хорошие моменты. То, о чём говорил Кононов в раздевалке, это уже личная информация и внутренние обсуждения.
Я не могу ответить на вопрос, почему команда проигрывает четвёртый матч кряду. Просто такое бывает. А что касается игроков: каждый бьётся и старается, но что-то не получается. Будем работать дальше и обязательно улучшим свою игру.
Сливали ли мы Кононова? Следующий вопрос. Мне было комфортно работать с Кононовым", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
- 29 сентября 2019
-
20:57
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:02
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:47
-
18:36
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:01
-
17:58
-
17:49
-
17:23