Джикия: было комфортно работать с Кононовым

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что ему было комфортно работать с уже бывшим главным тренером команды Олегом Кононовым, который был уволен сегодня с занимаемой должности.

«Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас и в плохие, и в хорошие моменты. То, о чём говорил Кононов в раздевалке, это уже личная информация и внутренние обсуждения.

Я не могу ответить на вопрос, почему команда проигрывает четвёртый матч кряду. Просто такое бывает. А что касается игроков: каждый бьётся и старается, но что-то не получается. Будем работать дальше и обязательно улучшим свою игру.

Сливали ли мы Кононова? Следующий вопрос. Мне было комфортно работать с Кононовым", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».