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Джикия: задумки от Кононова были, наш план сегодня не удался

Джикия: задумки от Кононова были, наш план сегодня не удался
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«У нас в команде всегда есть общение, тем более после поражений. После игры, понятное дело, все на эмоциях. Но мы обязательно пообщаемся. Сейчас очень тяжёлая ситуация в „Спартаке“. Все игроки должны влиять на игру. Я, как капитан, пытался внести какие-то коррективы, но так бывает, что иногда не получается.

Что касается вопроса о взаимопонимании тренера с футболистами, то это, наверное, не ко мне вопрос. С коллективом всё было нормально, все старались выполнять задачи, установки. Если нет результата — значит не получается всё. Задумки от тренера были.

Хочу поздравить «Оренбург» с тем, что у них был план и они сегодня его придерживались. Наш план сегодня не удался", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

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