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Ледяхов: с удовольствием взял бы «Спартак»

Ледяхов: с удовольствием взял бы «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что готов возглавить красно-белых после увольнения Олега Кононова.

«Почему я должен радоваться отставке Кононова? Всё очень грустно. Проиграл «Спартак», результата у команды нет, поэтому убирают главного тренера. Здесь всё закономерно. Радости от этого никакой не испытываю.

Не знаю, почему так долго руководство оказывало поддержку Кононову. Это внутренняя кухня клуба. Они выстраивали работу клуба, какую-то вертикаль, были постоянно в контакте с главным тренером. Видимо, их устраивала и работа, и то, как он видит дальнейшее развитие клуба. Естественно, в таком большом клубе, как «Спартак», без результатов сложно рассчитывать на большее. Когда нет результата, виноват главный тренер.

Сложно говорить, какой нужен «Спартаку» тренер. В первую очередь нужен умный тренер, чтобы он пришёл и сразу дал результат, и кто готов, того и нужно приглашать.

Что касается меня, то с удовольствием взял бы «Спартак», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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