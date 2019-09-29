Дасаев: отмучились, теперь хотелось бы видеть главным тренером спартаковца

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

«Ну, отмучились мы. Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак». Хотелось бы всё-таки видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

53-летний Кононов занял пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.



«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.