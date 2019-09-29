Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дасаев: отмучились, теперь хотелось бы видеть главным тренером спартаковца

Дасаев: отмучились, теперь хотелось бы видеть главным тренером спартаковца
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

«Ну, отмучились мы. Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак». Хотелось бы всё-таки видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

53-летний Кононов занял пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Кто должен возглавить «Спартак»?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент