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Ефремов: на Венгера в «Спартаке» не рассчитываю. Шалимов или Юран

Ефремов: на Венгера в «Спартаке» не рассчитываю. Шалимов или Юран
Футбол / РПЛ 0

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова. Наставник красно-белых подал в отставку, которая была принята руководством красно-белых, после сегодняшнего поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

«Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен, – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Спартак» занимает 9-е место. В активе команды 14 очков.

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