Ефремов: на Венгера в «Спартаке» не рассчитываю. Шалимов или Юран
Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Олега Кононова. Наставник красно-белых подал в отставку, которая была принята руководством красно-белых, после сегодняшнего поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).
«Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен, – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Спартак» занимает 9-е место. В активе команды 14 очков.
Дасаев: отмучились, теперь хотелось бы видеть главным тренером спартаковца
- 29 сентября 2019
-
20:57
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:02
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:47
-
18:36
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:01
-
17:58
-
17:49
-
17:23
Партнерский контент