Сжигание пиджаков, флаг с Каррерой и разговор Гулиева с фанатами. Фото из Тушино

29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал Андрей Малых, которому ассистировал Георгий Зотов. На 63-й минуте преимущество гостей увеличил Джордже Деспотович с передачи Рикарду Алвеша. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Лоренсо Мельгарехо. Голевой передачей отметился Зелимхан Бакаев. Вскоре после этого «Оренбург» остался вдесятером из-за удаления Даниэля Мишкича.
После окончания матча московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 29 сентября 2019
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