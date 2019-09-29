«Уфа» во второй раз предложила «Спартаку» своего тренера

«Уфа» предложила «Спартаку», руководство которого сегодня приняло отставку Олега Кононова с поста наставника команды, своего тренера Сергея Томарова.

«Почти год назад делали неплохое предложение для „Спартака“, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, ещё раз подумаете?» — говорится в сообщении «Уфы» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».

53-летний Кононов занял пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.