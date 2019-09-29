Плетикоса: если Черчесов придёт в «Спартак», уверен, у него получится

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

«Если человека уволили после 11 туров, то это достаточно говорит о его проблемах, которые существовали как в результатах, так и в играх команды. Для каждого болельщика «Спартака» недопустим факт проигрыша в такой игре, как сегодня дома с «Оренбургом» или в предыдущем туре на выезде с «Уфой». Так что мне кажется, что самая основная причина этого не только Кононов, но и спортивная политика. Сейчас пришло много футболистов. Я читал, что сказал новый спортивный директор о том, что чемпионский «Спартак» нужно менять, и что в «Спартаке» они сделали всё, что могли. Я не согласен с этим. Там были ещё футболисты, которые могли бы играть в хороший футбол ещё года два-три. Спортивная политика «Спартака» мне не очень нравится. После чемпионства надо было укреплять команду. Мне кажется, что потенциал в „Спартаке“ был, но потерялся из-за большого количества новых футболистов, которые пришли. Не надо экономить на таких футболистах, как Промес, которые делали разницу на футбольном поле. Очень тяжело найти футболистов такого класса, которые хорошо адаптируются к русскому чемпионату», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также хорват поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером «Спартака».

«Кто мог бы возглавить «Спартак»? Я всегда рад вспоминать тот момент, когда перед ЧМ меня позвали в Нижний Новгород на презентацию города. Тогда не было такой атмосферы вокруг сборной России и никто не думал, что Саламыч может сделать большой результат. Слава богу, его он и успел сделать. Так что если он будет тренером „Спартака“, я уверен, что у него получится. Это тренер, который очень много следит за новыми стратегиями футбола. Прогрессирует как футбол, так и он. Хотел бы я видеть его на этой должности? Если есть шанс, то конечно. Наверняка одним из кандидатов будет и Бердыев.



Я думаю, что нужен авторитет. Клуб должен его поддерживать, чтобы опять не случилась такая ситуация, как с Каррерой. Я думаю, и сам Каррера почувствовал, что когда пришёл первый кризис, клуб не встал за него. А я считаю, что клуб должен был встать. Это самое главное для тренера», — добавил экс-спартаковец.