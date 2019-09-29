«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.

Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство «горожан» видит Джованни ван Бронкхорста. Нидерландского специалиста уже начали знакомить с работой клуба из Манчестера. После ухода из «Фейеноорда» ван Бронкхорст уже около месяца проживает на территории клубной академии чемпиона Англии. Если нидерландец докажет свою состоятельность руководству «Манчестер Сити», он станет следующим наставником первой команды.

Также в сферу интересов «горожан» входят Патрик Виейра, ассистент Гвардиолы Микель Артета и бывший капитан команды Венсан Компани.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.