Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова

Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова
Футбол / РПЛ 0

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

«Когда тренер не заканчивает сезон, это всегда сюрприз. Когда клуб нанимает тренера, они делают это, думая, что он является идеальной кандидатурой, чтобы достичь успеха.

Думаю, сравнивать тренеров будет ошибкой. Каждый тренер работает в определённых условиях, и я думаю, что мои рабочие условия кардинально отличались от тех, в которых работал Кононов. У меня была совершенно другая рабочая среда. Готов ли я вернуться в «Спартак»? Я всегда готов к работе, я люблю футбол и не представляю без него жизни. Я профессионал и сейчас абсолютно свободен.

При всём уважении к ситуации с ожидаемым увольнением Кононова предполагаю, что Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова!» — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

Плетикоса: если Черчесов придёт в «Спартак», уверен, у него получится
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент