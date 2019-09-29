Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

«Когда тренер не заканчивает сезон, это всегда сюрприз. Когда клуб нанимает тренера, они делают это, думая, что он является идеальной кандидатурой, чтобы достичь успеха.



Думаю, сравнивать тренеров будет ошибкой. Каждый тренер работает в определённых условиях, и я думаю, что мои рабочие условия кардинально отличались от тех, в которых работал Кононов. У меня была совершенно другая рабочая среда. Готов ли я вернуться в «Спартак»? Я всегда готов к работе, я люблю футбол и не представляю без него жизни. Я профессионал и сейчас абсолютно свободен.



При всём уважении к ситуации с ожидаемым увольнением Кононова предполагаю, что Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова!» — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.