Кечинов: Бердыеву в «Спартаке» будет тяжело, Черчесов навёл бы порядок

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном преемнике Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

«Не задумывался, какой нужен «Спартаку» тренер: отечественный или иностранный. Не факт, что иностранный тренер даст результат, игру и все будут довольны. Главным тренером «Спартака» вижу Черчесова. К сожалению, он сейчас занят. Знаю одно: если бы Черчесов пришёл, то он навёл бы порядок, была бы железная дисциплина, после этого пошла бы и игра. При Кононове этого не было: ни игровой дисциплины, ни игры, которую он обещал через четыре месяца. Прошло девять месяцев, мы этого так и не увидели. Я думаю, что работа в руководстве по поиску нового тренера уже велась, и, может быть, они уже договорились с кем-то.

Что касается Бердыева, то он прекрасный специалист. Но приходить в такую команду, как «Спартак», — другое дело, пусть даже он и достиг серьёзных успехов с «Рубином». Одна-две осечки, и пойдёт такой прессинг, все будут недовольны, будут искать виноватых. Снова пойдёт не та атмосфера, которая должна сопутствовать игре команды, которая преследует серьёзные цели и задачи. Думаю, что Бердыеву в «Спартаке» будет очень тяжело», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.