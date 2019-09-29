Бывший форвард «Тоттенхэма» Дефо попал в ДТП

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дефо, ныне выступающий за «Рейнджерс», попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает The Sun.

36-летний футболист на своём Range Rover столкнулся с BMW. Авария случилась в субботу вечером. Вместе с форвардом в автомобиле находилась его подруга. Ни Дефо, ни его девушка в ДТП не пострадали.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

Позже в своём «инстаграме» Дефо выложил видео с места происшествия, в котором сказал: «Привет, ребята, просто хочу сказать спасибо за все ваши прекрасные сообщения, я знаю, вы, должно быть, очень волновались. Но я в порядке, у меня всё хорошо. Я просто отправлюсь домой и отдохну. Я нахожусь в небольшом шоке, но у меня всё хорошо. Ещё раз спасибо вам за все ваши сообщения».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джермейна Дефо.