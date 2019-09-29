Бывший форвард «Тоттенхэма» Дефо попал в ДТП

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дефо, ныне выступающий за «Рейнджерс», попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает The Sun.
36-летний футболист на своём Range Rover столкнулся с BMW. Авария случилась в субботу вечером. Вместе с форвардом в автомобиле находилась его подруга. Ни Дефо, ни его девушка в ДТП не пострадали.
Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.
Позже в своём «инстаграме» Дефо выложил видео с места происшествия, в котором сказал: «Привет, ребята, просто хочу сказать спасибо за все ваши прекрасные сообщения, я знаю, вы, должно быть, очень волновались. Но я в порядке, у меня всё хорошо. Я просто отправлюсь домой и отдохну. Я нахожусь в небольшом шоке, но у меня всё хорошо. Ещё раз спасибо вам за все ваши сообщения».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джермейна Дефо.
- 30 сентября 2019
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:14
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:02