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Источник: РФС по-прежнему против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе

Источник: РФС по-прежнему против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз не намерен пересматривать свою позицию относительно совмещения постов главного тренера в клубе и сборной.

Напомним, что три недели назад президент РФС Александр Дюков заявил, что выступает против такой возможности. Вопрос обрёл новую актуальность после сегодняшней отставки Олега Кононова из «Спартака». В кулуарах одним из кандидатов на роль нового главного тренера красно-белых называется нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов. Сегодня вечером мы связались с источником в РФС, и он заявил, что в организации не намерены пересматривать позицию по данному вопросу.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Контракт специалиста с РФС рассчитан до лета следующего года.

Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо
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