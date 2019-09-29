Ари: где тренер просит меня играть, там я и буду играть
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0). В этом встрече Ари сыграл на позиции второго форварда, а на острие был выдвинут Маркус Берг.
«Я всегда стараюсь помочь команде. Я никогда не думаю о том, на какой конкретно позиции выхожу на поле. Там, где тренер просит меня играть, там и буду играть. Самое главное — забивать голы», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В нынешнем сезоне 33-летний Ари принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.
Берг: в матче с «Арсеналом» «Краснодар» выглядел как настоящая команда
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