Ари: где тренер просит меня играть, там я и буду играть

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0). В этом встрече Ари сыграл на позиции второго форварда, а на острие был выдвинут Маркус Берг.

«Я всегда стараюсь помочь команде. Я никогда не думаю о том, на какой конкретно позиции выхожу на поле. Там, где тренер просит меня играть, там и буду играть. Самое главное — забивать голы», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В нынешнем сезоне 33-летний Ари принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.