«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером из-за удаления Матео Муссаккио. В середине второго тайма преимущество флорентийского клуба увеличил Гаэтано Кастровилли. Вскоре счёт до крупного довёл Франк Рибери с передачи Федерико Кьезы. На 80-й минуте гол престижа забил Рафаэл Леау с паса Тео Бернара Франсуа.
Таким образом, «Милан» потерпел третье поражение подряд в Серии А.
«Фиорентина», набрав 8 очков, поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Милан» (6) — на 16-м месте.
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