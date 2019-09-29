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«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд
Футбол / Италия 0

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Фиорентине» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Эрик Пульгар, который реализовал 11-метровый. На 55-й минуте «Милан» остался вдесятером из-за удаления Матео Муссаккио. В середине второго тайма преимущество флорентийского клуба увеличил Гаэтано Кастровилли. Вскоре счёт до крупного довёл Франк Рибери с передачи Федерико Кьезы. На 80-й минуте гол престижа забил Рафаэл Леау с паса Тео Бернара Франсуа.

Таким образом, «Милан» потерпел третье поражение подряд в Серии А.

«Фиорентина», набрав 8 очков, поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Милан» (6) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 6-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Пульгар – 14' (пен)   0:2 Кастровилли – 66'   0:3 Рибери – 78'   1:3 Леау – 80'
Удаления: Мусаккио – 55' / нет
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