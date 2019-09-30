Турнирная таблица РПЛ: четыре команды отстают от лидирующего ЦСКА на два очка

По итогам 11-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу турнира единолично возглавил ЦСКА. В активе «армейцев» 25 очков.

Сразу четыре команды набрали лишь на два очка меньше, нежели подопечные Виктора Гончаренко. Это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Именно в такой последовательности команды и расположились в турнирной таблице, занимая места со второго по пятое. От ближайшего преследователя, которым является «Уфа», эта группа оторвалась на 8 очков.

Замыкает турнирную таблицу Премьер-Лиги «Тамбов», набравший 8 очков. Также в зоне вылета находится «Ахмат». В активе грозненской команды 9 очков. В зоне стыковых матчей пребывают «Сочи» (9) и «Динамо» (10).

Отметим, что закроет программу 11-го тура чемпионата России матч «Сочи» — «Ахмат». Встреча состоится 30 сентября.

Полностью турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».