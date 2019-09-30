Невилл: состава «Манчестер Сити» недостаточно для Лиги чемпионов и Премьер-лиги

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» нужно укрепить состав, чтобы претендовать на победу в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Можно предположить, что „Сити“ будет тратиться в январе. Сегодня утром я увидел, как Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них больше денег, чем у остальных. Они купили Эмерика Лапорта в январе полтора года назад, и я чувствую, что им придётся сделать то же самое снова. Их состава недостаточно для Лиги чемпионов и Премьер-лиги. Гвардиола это знает — он знает это больше, чем кто-либо.

В клубе установили лимиты, и, возможно, это не столько сама сумма трансфера, сколько зарплата, которая будет нужна для привлечения нужных игроков. Это заставляет руководство «Манчестер Сити» нервничать. Но с уходом Венсана Компани в команде осталась пустота не только на поле, но и за его пределами. Есть не так много игроков, подобных ему, его сложно заменить", — цитирует Невилла The Sun со ссылкой на Sky Sports.