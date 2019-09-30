Рейнгольд: «Спартак» может возглавить только один человек – Каррера

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что московскому клубу нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.

«Для чего так долго держали Кононова, я не знаю. Претензий к нему у меня нет, единственное, когда приходишь тренировать такой клуб, как «Спартак», нужно понимать, что идёшь на эшафот. То, что с ним случилось, – личная беда этого человека.

Был распродан весь чемпионской состав, но та команда могла играть ещё очень долго. Её нужно было просто немного отшлифовать.

Кто мог бы возглавить клуб? Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится. А перед тем как поставить Карреру, нужно извиниться", – сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.