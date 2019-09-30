Бубнов: Кононов — не тот тренер, который был нужен «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.
«Спартак» проиграл очередной матч, и у руководства просто не было иного выбора — Кононов отправлен в отставку. Трудно прогнозировать, кто станет его преемником, потому что стратегические решения в клубе принимаются спонтанно и далеко не всегда логично.
Кононов не тот тренер, который был нужен «Спартаку». Но нельзя забывать: он оказался в трудных условиях, когда достичь лучшего результата было проблематично. Летом команду покинули почти все лидеры, новые игроки пришли не сразу и им в любом случае требуется время на адаптацию. Отсутствие сформировавшегося коллектива, обилие молодых игроков, которые пока не готовы тащить за собой, и новички — такой коктейль не способствует росту, а ровно наоборот. На ком бы не остановил выбор «Спартак», новому тренеру будет очень сложно», — приводит слова Бубнова Sportbox.
53-летний Кононов занял пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
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