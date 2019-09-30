Мендьета: на пике карьеры Карпин легко мог выступать в «Реале» или «Барселоне»

Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.
«Если говорить кратко, Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своём составе каждый тренер в мире. Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном «Реале» или «Барселоне». У него очень сильный характер, он никогда не сдавался, даже когда его команда безнадежно проигрывала.
Мне же он запомнился не с самой приятной стороны (смеется). Я был очень молод, когда играл с ним в «Валенсии», и Валерий на правах опытного игрока часто «пихал» мне, когда я недорабатывал или делал что-то спустя рукава. Иногда он переходил черту, но быстро остывал, когда мы покидали футбольное поле.
Мы говорили с ним о его тренерской карьере. Знаю, что Карпин продолжает работать над собой и остается таким же неуступчивым, каким был, когда сам выходил на поле. Он способен передать свои бойцовские качества игрокам. Думаю, в этом его «фишка», но также он ещё и хороший тактик», — приводят слова Мендьеты «Известия».
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