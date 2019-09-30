В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

В субботу, 28 сентября, произошел случай, который войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио.
Официальный «твиттер» команды сообщает о том, что это самый крупный счёт в истории лиги.
Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.
На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшегося 11 апреля 2001 года и завершившегося победой хозяев со счётом 31:0.
- 30 сентября 2019
-
02:54
-
02:46
-
02:15
-
01:54
-
01:41
-
01:19
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:31
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:14
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52