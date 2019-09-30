М. Фернандеш: очень нравится та атмосфера, которую вижу на стадионе «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). Эта игра стала для него дебютной в составе клуба из Краснодара.
«Рад был сыграть в матче против «Арсенала». Я вынужден был пропустить две-три недели, потому что у меня были проблемы с левой ногой. Мне очень нравится та атмосфера, которую я вижу на стадионе «Краснодара». Я уже был здесь на матче с «Крыльями Советов». Да и когда приезжал будучи футболистом «Локомотива», здесь был потрясающий дух.
Сейчас мне надо быстрее набирать игровую форму. С «физикой» проблем нет, я подтянул её в фитнес-зале. Хочу больше радовать болельщиков «Краснодара», — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».
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