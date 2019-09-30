Мадридский «Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом»

Мадридский «Атлетико» прибыл в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», сообщает официальный «твиттер» испанского клуба.
После первого тура мадридский клуб занимает третье место, набрав одно очко в матче с «Ювентусом» (2:2). Локомотив, заработав три балла в игре с «Байером» (2:1), возглавляет группу D.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи – в 22:00 мск.
Встречу обслужит смешанная бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом. В роли ассистентов главного рефери выступят израильские арбитры Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать португальцы Жоау Пиньейру и его помощник Тьягу Мартинш. Четвёртый рефери — израильтянин Рой Райншрайбер.
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