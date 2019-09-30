Гнабри: уход из «Арсенала» был трудным решением

Немецкий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри рассказал о принятии решения об уходе из «Арсенала».
«Я был уверен, что могу попасть в команду, но в конце концов я просто не хотел ждать. Я не хотел быть четвёртым или пятым на очереди. На Олимпиаде я провел пять-шесть игр, нашёл свой ритм и сказал себе: «Так, мне нужно играть».
Самое трудное футбольное решение в моей карьере – оставить болельщиков и игроков такого клуба, как «Арсенал». Но я не хотел ждать больше.
В итоге, чтобы я мог продолжать играть, мне пришлось сделать шаг назад. В конце концов, это было верное решение», — цитирует Гнабри Daily Mail.
Серж Гнабри покинул «Арсенал» в 2016 году, до этого он был в команде четыре года. После «канониров» на сезон перешёл в «Вердер», а в 2017 году заключил контракт с мюнхенской «Баварией», но сразу же был отдан в аренду «Хоффенхайму».
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