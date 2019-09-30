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Сульшер: Рим строился не за один день, и нам надо время

Сульшер: Рим строился не за один день, и нам надо время
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал положение команды в чемпионате АПЛ, подчеркнув, что команде нужно время для прогресса в своих результатах. «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 8 очками.

«У всех моих игроков есть большое желание побеждать, оно никуда не пропало. Сейчас ситуация вовсе не такая, как в прошлом сезоне. Мы фактически создаём новую культуру, новую команду, что должно, обязано нас сплотить.

Как Рим не строился за один день, так и мы находимся в процессе перестройки. Нам надо время. Впереди ещё много работы. Будем улучшать взаимопонимание между футболистами, сыгрываться и только потом выдавать результаты», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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