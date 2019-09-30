Жуков о Черчесове: две команды тренировать он не может

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал возможное назначение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Спартак».
«Конечно, хотелось бы кого-то из спартаковских людей. Например, Черчесова, но он занят в сборной России, а две команды сразу тренировать он не может.
Под давлением окажется любой, кто придет в «Спартак». Игры нет, середина сезона, на ходу нужно все исправлять. Футболистов ведь покупали, советуясь с Кононовым, а у нового тренера будет свое мнение», – приводит слова Жукова Р-Спорт.
Напомним, вчера, 29 сентября, «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков. К следующему матчу с «Краснодаром» «Спартак» будет готовить Сергей Кузнецов.
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