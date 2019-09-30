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Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером» — 3:4

Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером» — 3:4
Футбол / Прочие турниры 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение в матче MLS с «Ванкувер Уайткэпс». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 3:4.

На 20-й минуте гости вышли вперёд усилиями защитника Донила Хенри, однако уже спустя три минуты нападающий хозяев Златан Ибрагимович восстановил равенство в счёте. До 64-й минуты «Ванкувер» ещё дважды поразил ворота соперника, однако всякий раз «Гэлакси» удавалось сравнять счёт. Судьба противостояния была решена на 3-й компенсированной к основному времени матча минуте, когда форвард гостей Мичаэль Чиринос точным ударом принёс своей команде победу.

Видео доступно в «твиттере» MLS.

«Лос-Анджелес Гэлакси» после 33 туров занимает 7-е место в турнирной таблице MLS, набрав 51 очко. «Ванкувер Уайткэпс» (34) – 23-й.

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
30 сентября 2019, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
0:1 Хенри – 20'   1:1 Ибрагимович – 23'   1:2 Bair – 41'   2:2 Антуна – 58'   2:3 Рикеттс – 64'   3:3 Понтиус – 86'   3:4 Чиринос – 90+3'
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