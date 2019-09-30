Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером» — 3:4

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение в матче MLS с «Ванкувер Уайткэпс». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 3:4.
На 20-й минуте гости вышли вперёд усилиями защитника Донила Хенри, однако уже спустя три минуты нападающий хозяев Златан Ибрагимович восстановил равенство в счёте. До 64-й минуты «Ванкувер» ещё дважды поразил ворота соперника, однако всякий раз «Гэлакси» удавалось сравнять счёт. Судьба противостояния была решена на 3-й компенсированной к основному времени матча минуте, когда форвард гостей Мичаэль Чиринос точным ударом принёс своей команде победу.
Видео доступно в «твиттере» MLS.
«Лос-Анджелес Гэлакси» после 33 туров занимает 7-е место в турнирной таблице MLS, набрав 51 очко. «Ванкувер Уайткэпс» (34) – 23-й.
- 30 сентября 2019
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