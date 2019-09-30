Лэмпард: игрокам «Челси» нужно быстро учиться на уроках в Лиге чемпионов
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от возобновления Лиги чемпионов. В первом туре лондонцы проиграли «Валенсии», а теперь им предстоит сыграть в гостях с «Лиллем».
«Для некоторых игроков выступление в Лиге чемпионов будет дебютным. Но им нужно очень быстро учиться. Играть в Европе в Лиге чемпионов сложно. Существует определённый настрой, подход к матчу. Концентрация должна быть максимальной.
Мы видели это в матче с «Валенсией» в Лондоне. Мы были лучше, но выключились на секунду, из-за чего проиграли. Нужно быстро учиться на таких уроках. У нас есть опытные игроки, они должны помочь молодым», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Лэмпард возглавил «Челси» перед началом нынешнего сезона, сменив Маурицио Сарри.
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- 30 сентября 2019
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