Аллегри может вновь возглавить «Милан»
В «Милане» рассматривают возможность смены главного тренера в ходе нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, новым наставником россонери может стать Массимилиано Аллегри, ранее уже возглавлявший команду. Многие руководители клуба хотят видеть у руля коллектива именно итальянского специалиста.
В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Марко Джампаоло, пришедший в команду минувшим летом после трёх лет в «Сампдории».
Аллегри возглавлял россонери с 2010 по 2014 год и привёл команду к победе в чемпионате и Суперкубке Италии. Затем специалиста пригласили в «Ювентус». С бьянконери он пять раз подряд стал триумфатором Серии А, а также четыре раза выиграл Кубок и два раза Суперкубок страны.
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