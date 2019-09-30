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Аллегри может вновь возглавить «Милан»

Аллегри может вновь возглавить «Милан»
Футбол / Италия 0

В «Милане» рассматривают возможность смены главного тренера в ходе нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, новым наставником россонери может стать Массимилиано Аллегри, ранее уже возглавлявший команду. Многие руководители клуба хотят видеть у руля коллектива именно итальянского специалиста.

В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Марко Джампаоло, пришедший в команду минувшим летом после трёх лет в «Сампдории».

Аллегри возглавлял россонери с 2010 по 2014 год и привёл команду к победе в чемпионате и Суперкубке Италии. Затем специалиста пригласили в «Ювентус». С бьянконери он пять раз подряд стал триумфатором Серии А, а также четыре раза выиграл Кубок и два раза Суперкубок страны.

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