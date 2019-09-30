Аллегри может вновь возглавить «Милан»

В «Милане» рассматривают возможность смены главного тренера в ходе нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, новым наставником россонери может стать Массимилиано Аллегри, ранее уже возглавлявший команду. Многие руководители клуба хотят видеть у руля коллектива именно итальянского специалиста.



В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Марко Джампаоло, пришедший в команду минувшим летом после трёх лет в «Сампдории».



Аллегри возглавлял россонери с 2010 по 2014 год и привёл команду к победе в чемпионате и Суперкубке Италии. Затем специалиста пригласили в «Ювентус». С бьянконери он пять раз подряд стал триумфатором Серии А, а также четыре раза выиграл Кубок и два раза Суперкубок страны.

«Милан» заинтересован в услугах Шевченко