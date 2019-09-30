Мальдини: «Милан» выбрал тренера и будет защищать его

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Марко Джампаоло.
«Мы выбрали тренера и будем защищать его. Будет правильно дать ему время. Мы знали, что нам придётся столкнуться с определёнными проблемами, хотя, конечно, не ожидали четырёх поражений в шести стартовых матчах. Качество игры также стоит признать неудовлетворительным.
Сейчас ситуация может выглядеть как тоннель без света в конце, но, как сказал наш тренер, выход возможен только с усердной работой», — приводит слова Мальдини Goal.com.
Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после трёх лет в «Сампдории». После шести туров россонери занимают лишь 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования в лице «Интера» на 12 очков.
- 30 сентября 2019
-
10:24
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:54
-
09:54
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:33
-
08:01
-
06:57
-
05:45
-
05:27
-
05:14
-
04:58
-
04:33
-
04:29
-
03:50
-
03:26
-
02:54
-
02:46
-
02:15
-
01:54
-
01:41
-
01:19
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:31
-
00:05
-
00:04