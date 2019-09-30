Мальдини: «Милан» выбрал тренера и будет защищать его

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Марко Джампаоло.



«Мы выбрали тренера и будем защищать его. Будет правильно дать ему время. Мы знали, что нам придётся столкнуться с определёнными проблемами, хотя, конечно, не ожидали четырёх поражений в шести стартовых матчах. Качество игры также стоит признать неудовлетворительным.



Сейчас ситуация может выглядеть как тоннель без света в конце, но, как сказал наш тренер, выход возможен только с усердной работой», — приводит слова Мальдини Goal.com.



Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после трёх лет в «Сампдории». После шести туров россонери занимают лишь 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования в лице «Интера» на 12 очков.

Аллегри может вновь возглавить «Милан»