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Мальдини: «Милан» выбрал тренера и будет защищать его

Мальдини: «Милан» выбрал тренера и будет защищать его
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Марко Джампаоло.

«Мы выбрали тренера и будем защищать его. Будет правильно дать ему время. Мы знали, что нам придётся столкнуться с определёнными проблемами, хотя, конечно, не ожидали четырёх поражений в шести стартовых матчах. Качество игры также стоит признать неудовлетворительным.

Сейчас ситуация может выглядеть как тоннель без света в конце, но, как сказал наш тренер, выход возможен только с усердной работой», — приводит слова Мальдини Goal.com.

Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после трёх лет в «Сампдории». После шести туров россонери занимают лишь 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования в лице «Интера» на 12 очков.

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